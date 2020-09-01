شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يتعهد بالإعلان عن تفاهمات جديدة مع الإمارات بشأن الطيران والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو، أن بلاده ستعلن عن تفاهمات جديدة مع الإمارات بشأن الطيران والسياحة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد أصدروا بيانا ثلاثيا مشتركا في ضوء زيارة الوفد الأمريكي - الإسرائيلي المشترك برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للامارات.

وضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل.

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وقال البيان الثلاثى، إنه تمثل معاهدة السلام التي تم التوصل إليها بين دولة الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية في 13 أغسطس 2020 خطوة شجاعة نحو منطقة شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا.

وأضاف البيان الثلاثى، أن توفر معاهدة السلام تفكيرا جديدا حول طريقة معالجة مشاكل المنطقة وتحدياتها، مع التركيز على الخطوات العملية التي لها نتائج ملموسة حيث تحمل في طياتها الوعد ببناء جسور جديدة تعمل على خفض تصعيد النزاعات القائمة ومنع نشوب صراعات جديدة في المستقبل.

وتابع البيان الثلاثى: تأتي هذه المعاهدة في الوقت المناسب.. فعلى مدى العقد الماضي، شهدنا زيادة ملحوظة في الحروب والدمار والنزوح وتحول ديموغرافي متزايد نحو الشباب، ولذلك فإذا أردنا تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة فإنه يجب أن نستجيب بشكل فعال لكل هذه المغييرات.