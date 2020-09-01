شكرا لقرائتكم خبر عن "6 ملايين وثيقة سرية".. أمريكا تعيد أرشيف حزب البعث العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن إعادة الولايات المتحدة لأرشيف حزب البعث العراقي السابق، إلى بغداد عبر طائرة شحن عسكرية أمريكية.

وتأتي هذه الخطوة من قبل المسؤولين الأمريكيين بمثابة مبادرة حسن نية لرئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، بحسب الصحيفة.

وذكرت قناة الحرة أن الولايات المتحدة، تحفظت على الأرشيف العراقي بهدف حمايته، مع تصاعد العنف في العاصمة العراقية قبل 15 عاما، بعد عامين من سقوط الرئيس الأسبق صدام حسين، وهو أحد قيادات حزب البعث.

تحميل الوثائق فى بغداد

وشحن هذا الأرشيف، والذي يتضمن حوالي 6 ملايين وثيقة، بعد تغليفه جيدا خشية اعتراضه من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، فيما بات الأرشيف الآن في مكان آمن ولكنه غير معروف بالعاصمة العراقية.

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