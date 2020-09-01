رئيس الوزراء اللبنانى المكلف يشدد الوقت الراهن ليس للحديث

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف مصطفى أديب، أنه سيسعى إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن حتى يُمكن لها التعامل مع الأوضاع الاستثنائية والأزمات التى يمر بها لبنان، جاء ذلك في تصريح صحفى مقتضب أدلى به "أديب" عقب لقاء عقده اليوم مع مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى.

وقال رئيس الوزراء المكلف إن دار الفتوى تمثل الآراء المستنيرة ولطالما اتسمت بالموضوعية والاعتدال والوسطية، مشددا على أن الوقت الراهن ليس للحديث وإنما للعمل بنشاط وهمة وبدعم من الجميع حتى يُمكن التوصل إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

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من جانبه، هنأ المفتي دريان رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بتكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وبالثقة التي أولاه إياها النواب، وتمنى له التوفيق في تشكيل حكومة وطنية، والنجاح في المهام الملقاة على عاتقه.

وكان مصطفى أديب، والذي شغل منصب سفير لبنان لدى ألمانيا، قد اختاره 90 عضوا بمجلس النواب اللبناني من أصل 120 نائبا يشكلون عدد أعضاء البرلمان حاليا، لترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي عُقدت أمس بقصر بعبدا الجمهوري.