شكرا لقرائتكم خبر عن قصر بعبدا يستعد لاستقبال ماكرون.. وقمة مرتقبة بين عون ورئيس فرنسا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد قصر بعبدا بجبل لبنان لاستقبال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون؛ حيث يقام له مراسم استقبال رسمى يعقبه محادثات ثنائية مع الرئيس اللبنانى ميشال عون تتناول العلاقات اللبنانية الفرنسية وأيضا تشكيل الحكومة الجديدة التى كان للرئيس ماكرون دور كبير فى الدفع بسرعة تشكيلها. يقيم الرئيس عون مأدبة غذاء على شرف زيارة الرئيس ماكرون؛ أيضا يتجه إلى قصر الصنوبر حيث يلتقى ممثلو الكتل النيابية الكبيرة فى لبنان.



استعدادات داخل قصر بعبدا لاستقبال الرئيس الفرنسي

وبدأ الرئيس الفرنسى برنامجه اليوم بزيارة محمية جاج للاحتفال بمئوية لبنان الكبير بغرس شجرة أرز مع عدد من أطفال لبنان وترسم الطائرات الفرنسية ألوان علم لبنان فى سماء بيروت .

وعقب ذلك توجه ماكرون لزيارة مرفأ بيروت حيث التقى فريق الإنقاذ الفرنسى الذى ساهم فى رفع الانقاض وعمليات البحث عن المفقودين جراء الانفجار الذى وقع فى الرابع من أغسطس.

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وكان ماكرون قد وصل مساء أمس على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة اللبنانية بيروت؛ فى ثانى زيارة له منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت وكان فى استقباله لدى وصوله الرئيس اللبنانى ميشال عون.

وتعول أوساط سياسية لبنانية على نتائج الزيارة فى ظلأجواء يشوبها عدم الاستقرار السياسى ومؤشرات تشيرإلى أنها يستتبعها نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة، ربما كان من بينها دعوة الرئيس ميشال عون للاستشاراتالنيابية فى قصر بعبدا، وتسمية مصطفى أديب رئيسا جديدا للحكومة.



مراسلة الخليج 365 فى لبنان الزميلة إيمان حنا