شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شلالات مرتفعات طويق جراء الأمطار الغزيرة جنوب غرب «حوطة بني تميم» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقاطع فيديو تُظهر هطول الأمطار وجريان للسيول بمحافظة حوطة بني تميم، اليوم الثلاثاء.
وأظهر مقطع فيديو متداول شلالات مرتفعات طويق جراء الأمطار الغزيرة جنوب غرب محافظة حوطة بني تميم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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