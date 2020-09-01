شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» ينشر جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، جدول يوضح رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها. Advertisements وأوضحت الإدارة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، أن جداول الرسوم السنوية ورسوم التجديد ورسم التالف والمفقود ونقل الملكية ضمن رسوم رخص سير ونقل المركبات بأنواعها، والتي تراوحت بين 100 ريال وحتى 400 ريال. كما أوضحت الجداول رسوم رخص القيادة بأنواعها، وكذلك رسوم لوحات المركبات بأنواعها وفقاً للجداول المرفقة أدناه:

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