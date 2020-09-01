"طرق دبي" تعتمد الإصدار الثامن من دليل القواعد الإجرائية لحماية السكك الحديدة في دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الإصدار الثامن من دليل القواعد الإجرائية لحماية السكك الحديدية في إمارة دبي (Railway Protection Code of Practice) حيث تضمن الإصدار الأخير الكثير من التحسينات والتطوير على الدليل مما كان له الأثر الأكبر في تمكين مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات من اتباع منهجية وآلية عمل أكثر فعالية لحماية منشآت القطارات والبنية التحتية التابعة لها لضمان سلامة هذه المنشآت وسلامة التشغيل ومستخدمي خدمة المترو في الإمارة.



وأوضح حسين الصفار مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات أن الهدف من اتباع هذا الدليل يأتي لحماية منشآت السكك الحديدية والبنية التحتية التابعة لها في إمارة دبي.

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ويعتبر دليل القواعد الإجرائية لحماية السكك الحديدية في إمارة دبي جزء لا يَتَجَزّأ من المنظومة القانونية المرتبطة بقرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال السكك الحديدية في الإمارة.

وقال الصفار: "يُعَدُّ هذا الدليل كذلك من الأدوات المهمة، التي توضّح بشكل تفصيلي اشتراطات ومتطلبات مزاولة الأنشطة المُقَيَّدة في مناطق حماية القطارات بطريقة آمنة وبدون أية مخاطر قد تؤثر على سلامة منشآت السكك الحديدية وتشغيلها، التي نص عليها قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال السكك الحديدية في إمارة دبي، ويقوم الدليل على أساس تقييم المخاطر والتحليل الهندسي لجميع الأعمال والأنشطة المُقَيّدة، التي من المحتمل أن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة البنية التحتية لمنشآت السكك الحديدية."

وأضاف: "تم عقد العديد من اللقاءات المفتوحة مع ممثلي كل من شركات المقاولات والاستشاريين بغرض التوعية بالدليل المذكور. وقد تحقّق الهدف الرئيس من المشروع وهو تحديث الدليل بعد دراسة الفجوات في الإصدارات السابقة مع الأخذ في الاعتبار الحالات والتجارب المماثلة لخطوط السكك الحديدية في دول أخرى والدروس المستفادة من المشاريع، التي تم تنفيذها في حرم القطارات في إمارة دبي".

وتابع، "وقد أخذ الدليل كذلك بنظر الاعتبار توافق الإصدار الثامن مع اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال السكك الحديدية في إمارة دبي، التي أصدرتها الهيئة والتي تم فيها تحديث قائمة الأنشطة المقيدة والإجراءات الواجب اتباعها للسيطرة على المخاطر، وذلك بما يتوافق مع التطور الحاصل في تنفيذ المشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية في الامارة، وبالخصوص في مناطق حماية القطارات وذلك للتأثير الإيجابي الناتج عن تمديد خطوط المترو والنقل العام على التطور العمراني في الإمارة".