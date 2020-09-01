شكرا لقرائتكم خبر عن المشيشي: التونسيون يطالبون بالحد الأدنى من العيش الكريم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ مجلس النواب التونسي، الثلاثاء، جلسته للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، هشام المشيشي، لخلافة حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة.
واختار المشيشي أن تكون حكومته من الكفاءات المستقلة غير الحزبية، سعياً إلى نيل ثقة 109 أصوات على الأقل من البرلمان التونسي، في ظل موافقة أبرز الأحزاب على خياراته.
وأبدى المشيشي خلال الجلسة مخاوفه على «مستقبل البلاد»، بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة حسب قوله، معتبراً أن «الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس». وقال رئيس الحكومة المكلف في كلمته أمام النواب: الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد، مضيفاً: الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته.
وأوضح المشيشي أن برنامج حكومته المقترحة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مضيفاً: نسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار بتونس.
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