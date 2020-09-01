شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ماكرون يزور فيروز في منزلها ويقلدها أعلى وسام فرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الحساب الرسمي لأيقونة الغناء اللبناني «فيروز» صوراً خلال لقائها بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمنزلها الاثنين.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي الصور بشكل كبير، والتي ظهرت فيها الفنانة فيروز مرتدية قناعاً واقياً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقلّد ماكرون فيروز أرفع وسام فرنسي، وهو وسام جوقة الشرف من رتبة كوموندور، في المقابل، شكرته فيروز وقدمت له هدية تذكارية، قيل إنها لوحة فنية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وبدأ ماكرون، زيارته إلى بيروت بلقاء معها، حيث تعد سفيرة الفن اللبناني إلى العالم التي يلتقي اللبنانيون من كل الطوائف والانتماءات السياسية حول صوتها وأغانيها.

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