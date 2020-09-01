انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سكان في العاصمة الليبية طرابلس، إن صوت انفجار قوي تردد في معظم أنحاء المدينة في ساعة مبكرة، من صباح الثلاثاء، وتصاعد دخان أسود في السماء.

وذكرت محطات تلفزيون محلية أن انتحارياً على متن دراجة نارية فجّر عبوة ناسفة عند مدخل الطريق السريع القادم من الغرب، لكن لم يرد تأكيد رسمي. وإذا تأكد أن الانفجار نجم عن هجوم، فسيكون الأول من نوعه منذ أكثر من عام.