النحاس إلى أعلى مستوى في عامين بدعم نشاط التصنيع الصيني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النحاس في لندن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، الثلاثاء، حيث أظهرت بيانات من الصين المستهلك الرئيسي توسعاً قوياً في نشاط التصنيع في أغسطس/ آب.

وقفزت عقود النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.4% إلى 6828 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى منذ 25 يونيو/ حزيران 2018.

وأغلق عقد النحاس في بورصة شنجهاي للعقود الآجلة على ارتفاع بنسبة 1.9% إلى 52990 يوان (7773.56 دولار) للطن، بعد أن سجل أطول سلسلة مكاسب شهرية في 11 عاماً في الجلسة السابقة.

وأظهر مسح خاص أن نشاط المصانع الصينية توسع بأسرع وتيرة في ما يقرب العقد في أغسطس/ آب، مدعوماً بأول زيادة في طلبات التصدير الجديدة هذا العام.

وأظهرت بيانات رسمية أن إنتاج النحاس في تشيلي، أكبر منتج للمعدن الأحمر في العالم، انخفض 4.6% على أساس سنوي في يوليو/ تموز إلى 468 ألف طن، وهو ثاني انخفاض منذ تفشي كوفيد-19.

وقفز النحاس في بورصة لندن للمعادن 55% من أدنى سعر له في 2020 والذي سجل في 19 مارس/ آذار.