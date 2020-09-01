ونشر التلفزيون الأردني بيانا
المياه الأردنية مع صور لأماكن الاعتداءات المنفذة، تؤكد فيه ضبط اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في منطقة الموقر.
وزارة المياه : حملة امنية تضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مياه#الأردن #مع_الأردن #مع_الوطن #الاردن_اولا pic.twitter.com/OPEeDljJPB— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) September 1, 2020
ونوه البيان إلى أنه يتم من خلال هذه الاعتداءات سحب مئات الأمتار المكعبة يوميا بطريقة غير شرعية ومخالفة بهدف تزيد المزارع وتعبئة صهاريج المياه.
ويظهر في الصور التي نشرها التلفزيون الأردني خطوط جر المياه الرئيسية وقد تم ثقبها وتوصيل مواسير خارجية مثبتة على الخطوط الرئيسية بهدف سرقة المياه بطريقة غير شرعية مع تواجد فرق الصيانة والعناصر الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأردنية تضبط اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في الموقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.