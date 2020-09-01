السلطات الأردنية تضبط اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في الموقر

ونشر التلفزيون الأردني بيانا

وزارة المياه : حملة امنية تضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مياه#الأردن #مع_الأردن #مع_الوطن #الاردن_اولا pic.twitter.com/OPEeDljJPB — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) September 1, 2020

المياه الأردنية مع صور لأماكن الاعتداءات المنفذة، تؤكد فيه ضبط اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في منطقة الموقر.

ونوه البيان إلى أنه يتم من خلال هذه الاعتداءات سحب مئات الأمتار المكعبة يوميا بطريقة غير شرعية ومخالفة بهدف تزيد المزارع وتعبئة صهاريج المياه.

ويظهر في الصور التي نشرها التلفزيون الأردني خطوط جر المياه الرئيسية وقد تم ثقبها وتوصيل مواسير خارجية مثبتة على الخطوط الرئيسية بهدف سرقة المياه بطريقة غير شرعية مع تواجد فرق الصيانة والعناصر الأمنية.