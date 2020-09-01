وذكرموقع "تي أر تي" التركي عبر حسابه على "تويتر"، أن مراسم الاستقبال جرت في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة. ​وكانت السفارة الجزائرية في أنقرة قد أعلنت، أمس الاثنين، أنه سيتم خلال الزيارة مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يستقبل وزير الخارجية الجزائري في القصر الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.