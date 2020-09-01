أردوغان يستقبل وزير الخارجية الجزائري في القصر الرئاسي

وذكرموقع "تي أر تي" التركي عبر حسابه على "تويتر"، أن مراسم الاستقبال جرت في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وكانت السفارة الجزائرية في أنقرة قد أعلنت، أمس الاثنين، أنه سيتم خلال الزيارة مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية.
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