الجيش اللبناني يحدد مناطق ممنوع استعمال الطائرات المسيرة فوقها

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وأعلنت قيادة الجيش، في بيانها، عن "منع استعمال الطائرات المسيرة عن بعد (Drone) فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا والحازمية، وذلك بتاريخي الأول والثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري".

وكان الجيش اللبناني، قد حذر جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من استخدام الطائرات المسيرة عن بعد (الدرون) في منطقة بيروت بكاملها"، مضيفا أن ذلك يرجع للتأثير السلبي لهذه الطائرات على حركة الطوافات التي تعمل على إخماد الحرائق والمساعدة في أعمال الإغاثة.

وهز انفجار ضخم مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي، ونتج عنه سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له، وقال محافظ بيروت إن نصف مساحة بيروت تضررت من الانفجار، معتبرا أنها أصبحت مدينة "منكوبة".