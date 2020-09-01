الفريق الركن مطلق الأزيمع قائداً للقوات المشتركة

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ايلاف من الرياض: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز،أمر بتكليف الفريق الركن مطلق الأزيمع ، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

والفريق ركن مطلق الأزيمع، هو قائد عسكري سعودي له خبرته العسكرية الكبيرة وكلف بعدد من المهام الميدانية أثبت فيها مهاراته القيادية بنجاح المهمات التي كُلف بها.

وهو حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية، تخصص مدرعات من كلية الملك عبدالعزيز الحربية، واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، ثم درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

بدأ مسيرته القيادية بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة، ثم مساعداً لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء.

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التحدي الأكبر كان تولي قيادة قوات "درع الجزيرة" التابع لدول مجلس التعاون الخليجي، التي استطاعت إحباط المخطط الإيراني لإثارة الشغب في مملكة البحرين سنة 2011.

ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية، وقام بالإشراف على خطة "درع الجنوب" كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل بكل جدارة واقتدار. ثم عين قائداً للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية.

عُين مستشاراً عسكرياً في مكتب وزير الدفاع، لإبداء الرأي والمشورة للوزير في الجوانب الاستراتيجية والعسكرية والتخطيطية.

وكانت الأوامر الملكية، الصادرة الاثنين، قد أنهت خدمات الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ، قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد والتحقيق بسبب ملفات فساد.