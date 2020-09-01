علي خامنئي: الإمارات خانت العالم الإسلامي وفلسطين

أنقرة/ الخليج 365

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، إن الإمارات خانت العالم الإسلامي والمنطقة وفلسطين بسبب اتفاق التطبيع الموقع بين أبو ظبي وتل أبيب.

وأضاف في كلمة له خلال اجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس، أن الإمارات ومن خلال توقيعها اتفاق التطبيع مع إسرائيل، سمحت للأخيرة بالدخول إلى المنطقة.

وأردف: "الإمارات خانت العالم الإسلامي والمنطقة وفلسطين. لا شك أن هذه الخيانة لن تستمر طويلاً، إلا أنها ستبقى وصمة عار عليهم."

وأشار إلى أن الإمارات "نسيت القضية الفلسطينية التي هي قضية اغتصاب أرض" وقامت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

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وأوضح أنه في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لضغوط كبيرة ومختلفة، تقوم الإمارات بالتعاون "مع الإسرائيليين والأمريكن اليهود داخل أسرة ترامب (في إشارة إلى جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره)، ضد مصالح العالم الإسلامي."

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، فيما ترفض أبوظبي انتقادات واسعة موجهة إليها، وتقول إن التطبيع مع إسرائيل هو قرار سيادي إماراتي.

وفي وقت سابق الإثنين، هبطت أول طائرة إسرائيلية علنيًا بمطار أبوظبي، ضمن عملية تطبيع هي الأول لدولة خليجية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.