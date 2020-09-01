ماكرون يبدي استعداده لتنظيم مؤتمر داعم للبنان في باريس

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365

أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الثلاثاء، استعداد بلاده استضافة مؤتمر دولي في باريس، بشأن لبنان منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

تصريحات ماكرون، جاءت خلال لقائه ممثلي الأمم المتحدة و"المجتمع المدني" في العاصمة اللبنانية، بعد تفقّده مكان وقوع الانفجار في مرفأ بيروت.

ولفت إلى وجود دور للسلطات اللبنانية عليها أن تلعبه، مؤكداً الاستمرار في مساعدة لبنان.

وقال: "هناك حاجة للتنسيق، وأظن أن هناك مشكلة في الشفافية أو في تبادل المعلومات، والتحدي هو تحد تنظيمي ويجب العمل دائماً على منصة الأمم المتحدة، من أجل توحيد الجهود كما يجب تعقّب هذه المساعدات".

وصباح الثلاثاء، زار ماكرون بلدة "جاج" في قضاء جبيل (شمال بيروت)، حيث زرع شجرة أرز احتفالاً بمئوية لبنان الكبير، بعد يوم من وصوله البلاد.

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وتعد زيارة ماكرون إلى لبنان الثانية في أقل من شهر، حيث زار بيروت في 6 أغسطس /آب الماضي، بعد يومين على انفجار المرفأ.

وفي 4 أغسطس المنصرم، قضت بيروت ليلة دامية جراء انفجار ضخم في المرفأ، خلف 182 قتيلا وأكثر من ستة آلاف جريح وعشرات المفقودين، فضلًا عن خسائر مادية هائلة تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ويتهم متابعون، الرئيس الفرنسي بالتدخل العلني في السياسية الداخلية اللبنانية، وباقتراحه مصطفى أديب لتشكيل الحكومة المقبلة.

والإثنين، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير لدى برلين، مصطفى أديب، لتشكيل حكومة بعد أن حصل الأخير على غالبية 90 صوت من أصل 120 نائبا لتشكيل الحكومة المقبلة.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.