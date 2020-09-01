محطة الكهرباء بغزة تستأنف عملها بعد إدخال "الوقود"

غزة/ نور أبو عيشة، هاني الشاعر/ الخليج 365-

استأنفت محطة توليد الكهرباء بقطاع غزة، عملها، الثلاثاء، بعد سماح السلطات الإسرائيلية، بإدخال الوقود إلى غزة، بعد نحو أسبوعين من حظره.

وقال بسام غَبِن، مدير الجانب الفلسطيني مع معبر كرم أبو سالم "سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدخول نحو (12 شاحنة) محملة بالوقود لصالح محطة توليد الكهرباء".

وأضاف غَبِن لوكالة الخليج 365 "كما تم السماح بعبور مواد غذائية وبضائع، ومن المقرر أن يعود المعبر للعمل كما كان سابق، يوم غد الأربعاء".

بدورها، قالت شركة "توزيع الكهرباء"، في بيان تلقّت "الخليج 365" نسخة عنه "تم إبلاغنا من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية قبل قليل بإعادة تشغيل محطة التوليد الوحيدة بغزة، عقب استئناف ضخ الوقود عبر حاجز كرم أبو سالم صباح اليوم".

وتابعت "سيتم تشغيل المولدات الثلاثة، وإنتاج ما يقارب 60 إلى 65 ميغاوات، وهي نفس الكمية التي فُقدت حينما توقفت المحطة عن العمل".

وبيّنت أن المحطة ستعمل وفق "برنامج يعتمد على وصل التيار للمواطنين لمدة 8 ساعات، بالمقابل فصله 8 ساعات".

بدوره، قال مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، كميل أبو ركن‎‏ "تقرر إعادة تنشيط معبر كيرم شالوم (الاسم العبري لمعبر كرم أبو سالم) ليتم العمل فيه كالمعتاد، بما في ذلك إدخال المحروقات، اعتبارا من الثلاثاء".

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ويأتي هذا التطور، بعد الإعلان عن التوصل إلى "تفاهم"، مساء الإثنين، لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة قطرية.

واتخذت إسرائيل قرارات بتشديد الحصار على القطاع، بدأت في 11 أغسطس/آب الماضي، منعت بموجبها دخول مواد البناء والوقود والمحروقات.

وأدى منع إدخال الوقود إلى توقف عمل محطة توليد الطاقة الكهربائية.

وبررت إسرائيل، الإجراءات الأخيرة، والتي تضاف إلى قيود سابقة بدأت منذ عام 2006، بالرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، تتسبب بإشعال حرائق في الأراضي الزراعية.

لكن مطلقي هذه البالونات يقولون إنها تهدف للضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ 14 عاما.

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