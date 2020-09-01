تشاووش أوغلو: نؤيد التفاوض مع جميع الأطراف حول شرقي المتوسط

أنقرة/ الخليج 365

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا تؤيد الجلوس على طاولة المفاوضات مع كافة الأطراف حول شرقي البحر المتوسط، من أجل تحقيق التقسيم العادل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في العاصمة أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو "نحن مع الجلوس على طاولة المفاوضات مع كافة الأطراف حول شرقي المتوسط لتحقيق التقسيم العادل".

وحول نقل اليونان جنودها إلى جزيرة "ميس" التي تبعد كيلومترين عن قضاء "قاش" بولاية أنطاليا، قال الوزير التركي "إذا تجاوز حجم التسليح حده فإن اليونان ستكون هي الخاسرة".

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وأشار أن الخطوات الأحادية من الطرف اليوناني تهدف إلى استبعاد تركيا من شرق المتوسط.

وصرح تشاووش أوغلو، أن العلاقات الثنائية مع الجزائر، في مستوى ممتاز في جميع المجالات، مشددا على ضرورة المضي قدما في هذا الاتجاه.

وذكر أنه بحث مع بوقادوم قضايا إقليمية وخاصة الملف الليبي، لافتا أن الأحداث في ليبيا أثرت على الجزائر باعتبارها جارة حدودية.

وأكد على أهمية وقف إطلاق النار لتحقيق الحل السياسي في ليبيا، وأن تركيا تدعم العملية السياسية منذ البداية.

وأوضح أن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لا يؤمن بالحل السياسي ووقف إطلاق النار، بل يريد الحل العسكري فقط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.