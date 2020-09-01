السعودية تعين قائدا جديدا للتحالف في اليمن

اليمن / الخليج 365

أعلن أمر ملكي سعودي، الثلاثاء، تعيين قائد جديد لقوات التحالف العربي في اليمن، بعد إقالة قائده السابق بسبب تهم تتعلق بـ"قضايا فساد".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن "أمرا ملكيا قضى بتكليف الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، للقيام بعمل قائد القوات المشتركة، إلى جانب عمله نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة".

وتولى الأزيمع عام 2011، قيادة قوات "درع الجزيرة" التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، في الفترة التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية في البحرين.

ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية في السعودية، مع توليه إدارة العمليات العسكرية في التحالف العربي باليمن، حسب ما أفادت "واس".

وجاء تعيين الأزيمع عقب أمر ملكي مساء الإثنين، قضى بإنهاء خدمة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، قائد قوات التحالف، وإحالته إلى التقاعد مع التحقيق معه في إطار قضية "رصد تعاملات مالية مشبوهة".

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وصدر الأمر الملكي بناءً "على ما أحيل من محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".

وعلقت جماعة الحوثي التي يقاتل التحالف ضدها في اليمن، في تغريدة لمحمد علي الحوثي، رئيس "المجلس السياسي الأعلى" في الجماعة، قال فيها: "جيد عزل تركي، إن كان من أجل إيقاف الحرب (في اليمن)".



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.



ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

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