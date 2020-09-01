مصر.. توقيف رجل الأعمال صلاح دياب لاتهامه بقضايا مالية

الخليج 365

ألقت قوات الأمن المصرية، الثلاثاء، القبض على رجل الأعمال الشهير صلاح دياب؛ إثر اتهامه بـ"قضايا مالية"، وفق إعلام محلي.

صحيفتا "الشروق" و"اليوم السابع" الخاصتان، أوردتا خبر القبض على دياب، نقلا عن مصادر أمنية (لم تسمها).

وقالت الصحفيتان إن القبض على دياب جاء لـ"التحقيق معه في اتهامه بعدة قضايا مالية"، دون تقديم توضحيات أخرى بالخصوص.

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وفي نوفمبر/تشرين ثان 2015، أوقفت السلطات المصرية دياب ونجله و12 رجل أعمال آخرين، على خلفية عدة اتهامات بينها "العدوان على المال العام".

وآنذاك، قررت محكمة مصرية التحفظ على أموال دياب.

ثم أحالت النيابة المصرية دياب، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة، ثم أخلى سبيله بكفالة 50 ألف جنيه (نحو 3200 دولار)، قبل أن يصدر حكم ببرائته في سبتمبر/أيلول 2017.

وصلاح دياب، رجل أعمال بارز، وله استثمارات كبيرة في قطاعات عدة، منها "البترول والزراعة"، وهو مؤسس جريدة "المصري اليوم"، التي تعد أحد أكبر الصحف المصرية الخاصة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.