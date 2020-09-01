التصدي لأكثر من 123 ألف هجمة إلكترونية في الإمارات خلال أغسطس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكن فريق طوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات من التصدي لـ 123 ألفا و102 هجمة إلكترونية تعرضت لها المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات خلال شهر أغسطس 2020 وذلك وفقا لأحدث تقارير الرصد التي أصدرتها الهيئة اليوم.



وبذلك فقد ارتفع إجمالي عدد الهجمات التي نجح الفريق في التصدي لها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 555 ألفا و321 هجمة، مما يعكس الحرفية الكبيرة التي يتمتع بها الفريق الذي بات يعد بمثابة حائط الصد الأول ضد أية هجمات تتعرض لها المواقع الإلكترونية في الدولة.

وكان الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات تأسس بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات 2008 وذلك بهدف تحسين ممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية في دولة الإمارات من المخاطر والهجمات السيبرانية، وبناء ثقافة آمنة للوقاية من جرائم تقنية المعلومات.

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وتفصيلا .. على المستوى الشهري يظهر تقرير الرصد أن 74% من الهجمات التي تعرضت لها المواقع الإلكترونية في الإمارات خلال أغسطس كانت عبارة عن برمجيات خبيثة و11% ثغرات أمنية و16% تصيد إلكتروني.

على صعيد متصل بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي نجح فريق طوارئ الحاسب الآلي بمعالجتها خلال شهر أغسطس 210 حالات منها 136 حالة تم تصنيفها بالشديدة من حيث التأثير فيما كانت هناك 69 حالة متوسطة التأثير و5 حالات منخفضة التأثير.

وجاءت حوادث الدخول غير المصرح به للمواقع بالمرتبة الأولى في قائمة الحوادث السيبرانية وبواقع 77 حادثا في حين وصل عدد حوادث الثغرات الأمنية 30 حادثة و27 حادثة عبارة عن نشاط غير مصرح.

وأعلنت الهيئة اكتشاف 43 ثغرة أمنية وذلك من خلال اختبارات الاختراق وتقييم الثغرات والكشف الاستباقي التي أجرتها في شهر أغسطس.

يشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات وفي إطار دورها التوعوي قامت بتنظيم 220 ورشة توعية حتى الآن وذلك بالإضافة إلى عقد 80 دورة تدريبية.