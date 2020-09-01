مادورو يعفو عن أكثر من مئة معارض لتعزيز «المصالحة الوطنيّة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عفواً عن أكثر من مئة معارض، بينهم نوّاب، ومساعدون مقرّبون من زعيم المعارضة خوان جوايدو، بهدف تعزيز المصالحة الوطنيّة، بحسب ما أعلن، الاثنين، وزير الاتّصال، خورخي رودريجيز.

وقرأ رودريجيز لائحة من الأسماء خلال مؤتمر صحفي بثّه التلفزيون الرسمي، قائلاً: إنّ المواطنين المذكورين أدناه يُمنَحون عفواً رئاسياً. وتضم هذه اللائحة الطويلة المؤلّفة من 110 أسماء، روبرتو ماريرو الساعد الأيمن لجوايدو، ومدير مكتبه، وقد اعتُقل بتهمة «الإرهاب» وسُجن في مارس/ آذار 2019 بعد شهرين من إعلان جوايدو نفسه رئيساً للجمهورية بالوكالة.

كما شمل العفو الرئاسي كلاً من رينزو برييتو وجيلبر كارو، النائبَين المسجونين والمعارضَين بشدّة لمادورو. ويأتي هذا الإعلان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعيّة المقرّرة في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتي دعا جوايدو وأحزاب المعارضة الرئيسيّة إلى مقاطعتها، معتبرين أن تنظيمها من جانب السلطات التشافية سيجعلها عرضة «للتزوير» في كل الأحوال.

وبعض الأشخاص المشمولين بالعفو صدرت بحقهم أحكام، أو يخضعون لملاحقات قضائية جنائيّة، من دون أن يتمّ سجنهم، على غرار هنري راموس ألوب، أحد رموز المعارضة. وهناك آخرون في المنفى، مثل النائب لويس فلوريدو. أما جوايدو الذي تعترف به نحو 60 دولة رئيساً موقتاً لفنزويلا، فاسمه ليس وارداً في اللائحة، وهو ملاحق من القضاء الفنزويلي الذي تتهمه المعارضة بالخضوع لأوامر السلطة.

ويُلاحق القضاء جوايدو في أكثر من ست قضايا، بينها خصوصاً محاولة إطاحة مادورو عبر دعوة وجّهها في 30 إبريل/ نيسان 2019 إلى انتفاضة للجيش. لكنّ جوايدو ما زال يتمتّع بحرية التنقل. ويدخل المرسوم الرئاسي الذي تلاه رودريجيز «حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره»، وسيتعيّن على المحاكم «تطبيق الإجراءات الفورية للإفراج عن الأشخاص المذكورين».