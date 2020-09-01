شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف العربي» يدمر مُسيرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية. وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الثلاثاء، من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة التي أٌطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة.

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