11 قتيلاً في قصف إسرائيلي على سوريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل 11 شخصاً، من بينهم 10 عسكريين من الجيش السوري، والميليشيات الإيرانية الموالية له، في قصف إسرائيلي استهدف جنوبي العاصمة دمشق، الاثنين، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن القتلى 3 من القوات الحكومية السورية، بينهم ضابط في الدفاع الجوي، و7 من الميليشيات الموالية لإيران، و«حزب الله»، من جنسيات غير سورية.

كما قتلت سيدة من جراء سقوط شظايا من القصف على منزلها، في قرية الهيجانة جنوبي دمشق.

وكان المرصد قال إن القصف أدى إلى مقتل 5، وإصابة أكثر من 10 في حصيلة أولية، مشيراً إلى وجود جنسيات غير سورية بين الضحايا.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية عدة مواقع للقوات السورية والميليشيات الموالية لإيران في ريفي دمشق، ودرعا، حيث استهدفت إحدى الضربات محيط مطار دمشق الدولي، ومنطقة الكسوة جنوبي العاصمة.