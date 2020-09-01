69921 إصابة بكورونا في الهند.. و10 في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهند، الثلاثاء، تسجيل 69921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أقل زيادة يومية في الأعداد خلال ستة أيام، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3.69 مليون.

ويشير إحصاء لرويترز إلى أن الهند، ثاني أكثر دول العالم سكاناً، تسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بالفيروس في العالم مُنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وهي ثالث أشد الدول تضرراً بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وزاد عدد الوفيات في الهند جراء مرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس بواقع 819 حالة، الثلاثاء، إلى 65288.

Advertisements

في المقابل، قالت السلطات الصحية في الصين، إنها سجلت عشر حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، نزولاً من 17 حالة أعلن عنها في يوم سابق.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان، إن جميع الحالات الجديدة المسجلة وافدة من الخارج. وهذا اليوم السادس عشر على التوالي الذي لم تسجل فيه إصابات جديدة منقولة محلياً. وقالت اللجنة، إن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض تراجع إلى 34 إصابة من 39 إصابة الجمعة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 85058 حالة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.