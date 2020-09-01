مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة يرحبان باتفاق السلام في السودان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتفاق السلام الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى، بين حكومة جمهورية السودان، والجبهة الثورية، عبر وساطة جمهورية جنوب السودان.

وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان،الاثنين، أن هذه الخطوة مهمة في طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق، وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار، متمنياً أن يعم الأمن والسلام أنحاء جمهورية السودان كافة، وتعزيز وحدته الوطنية.

وشدد الحجرف على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيقة، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها، واستقرارها، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بجمهورية السودان.

كذلك رحبت الأمم المتحدة بالتوقيع بالأحرف الأولى في جوبا على اتفاقية السلام بين حكومة السودان، والجبهة الثورية، عبر وساطة جمهورية جنوب السودان.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في بيان، شعب السودان على هذا الإنجاز التاريخي، وأثنى على أطراف المفاوضات لإرادتها السياسية وتصميمها على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك للسلام.

وأكد التزامه التام بدعم تنفيذ هذه الاتفاقية التي أشار إلى أنها تمثل بداية عهد جديد لأبناء السودان.