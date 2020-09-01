شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال شدته 6.3 درجة قرب الساحل الشمالي لتشيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)، إن زلزالاً شدته 6.3 درجة وقع قرب الساحل الشمالي لتشيلي، الثلاثاء.

وقال المركز في بادئ الأمر، إن شدة الزلزال سبع درجات، ثم عدلها إلى 6.7 درجة. وأضاف أنه وقع على عمق عشرة كيلومترات. ولم يصدر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي تحذيرات نتيجة الزلزال.

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