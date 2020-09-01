3719 إصابة بـ«كورونا» في المكسيك.. و1218 في ألمانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت وزارة الصحة المكسيكية، خلال الـ24 ساعة الماضية ، 3719 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و256 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 599560، والوفيات إلى 64414.

وقالت الحكومة، إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

في المقابل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 1218 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 243599. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات أربع حالات ليصل الإجمالي إلى 9302.