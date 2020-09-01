شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقيع اتفاقية السلام.. خريطة الجماعات المسلحة الرئيسية في السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت السلطات الانتقالية في السودان، اتفاق سلام مع الجماعات المسلحة بعد مفاوضات على مدى عام، في جوبا عاصمة جنوب السودان.

واشتبكت حفنة من الجماعات المسلحة مع الجيش والفصائل المتحالفة معه في إقليم دارفور الغربي، وولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب، وانقسم بعضها بعد صراع أهلي على مدى عقود. وفيما يلي عرض للجماعات المسلحة الرئيسية:

حركة العدل والمساواة

حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم هي واحدة من مجموعتين مهمتين، من منطقة دارفور الغربية، وقعتا اتفاق السلام. وكانت هذه الجماعة من بين متمردين معظمهم من غير العرب حملوا السلاح ضد حكومة الرئيس السابق، عمر البشير عام 2003، حين كانوا يشكون من تهميش دارفور. وأدى ذلك إلى قمع من قبل الجيش وفصائل مسلحة معظمها من العرب.

وضعفت حركة العدل والمساواة، التي كانت ذات يوم قوة يحسب لها حساب ولها صلات بتشاد، على مدى السنوات الماضية ولم تعد نشطة داخل دارفور. ونشط بعض المقاتلين في ليبيا جنباً إلى جنب مع القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وفقاً لمحللين ومحققين تابعين للأمم المتحدة.

جيش تحرير السودان ـ مني مناوي

فصيل جيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، هو ثاني جماعة من دارفور توقع الاتفاق في جوبا. وتشكلت جماعته نتيجة لانقسام قبلي في جيش تحرير السودان، وارتبطت بقتال فصائل الجنجويد المسلحة المتهمة بارتكاب فظائع في دارفور أكثر من ارتباطها بالمعارضة السياسية للحكومة في الخرطوم.

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ووقع مناوي اتفاق سلام مع حكومة البشير في عام 2006، وحصل على لقب رسمي رفيع المستوى، لكنه أعلن تمرده مرة أخرى بحلول عام 2010. وفصيل مناوي بجيش تحرير السودان في الآونة الأخيرة أكثر نشاطاً في ليبيا حيث يقول محللون إنه قاتل جنباً إلى جنب مع القوات المناهضة لحكومة الوفاق الوطني الموالية لقائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر.

جيش تحرير السودان - عبد الواحد النور

لم يوقع فصيل جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، الجماعة الأكثر نشاطاً على الأرض في دارفور، اتفاق جوبا. ويُنظر إلى جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد، على أنه القوة القتالية المهمة الوحيدة المتبقية داخل دارفور حيث يعتمد النور على دعم قبيلة الفور، وخصوصاً في مخيمات النازحين في دارفور. ومع ذلك، فقد تراجعت قوة هذا الفصيل في معقله بجبل مرة وقل عدد أعضائه خلال فترة العزلة الذاتية الطويلة التي فرضها النور على نفسه في فرنسا. ومثل فصيل مناوي بجيش تحرير السودان، أفادت تقارير بأن فصيل عبد الواحد قاتل أيضاً في ليبيا مع القوات الموالية لحفتر.

الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال - مالك عقار

تتكون الحركة الشعبية لتحرير السودان من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في الحرب الأهلية قبل انفصال جنوب السودان في عام 2011. وتشكلت الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في نفس العام مع وجود في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الجنوبيتين، وانقسمت فيما بعد إلى فصيلين. ووقع فصيل بقيادة مالك عقار وياسر عرمان اتفاق السلام في جوبا. وسعى عقار إلى حكم ذاتي واسع للولايات الجنوبية حيث تشكو المجتمعات من تهميش السلطات في الخرطوم.

الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال - عبد العزيز الحلو

عندما انشقت الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في 2017، أخذ عبد العزيز الحلو معظم المقاتلين معه. ولديه معقل في جبال النوبة بجنوب كردفان ويقود أكبر فصيل متمرد في المنطقة. وعلى الرغم من أنه استقبل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك في زيارة نادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، فقد اختار الحلو الانسحاب من اتفاق السلام وتمسك بمطلب طموح سياسياً بأن يصبح السودان دولة علمانية. لكنه قال أيضاً، إنه لا يعترض على عملية جوبا، مما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إجراء المزيد من المفاوضات.