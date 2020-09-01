شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لذروة أسبوعين مع تعثر الدولار والمراهنة على استمرار انخفاض الفائدة لأعوام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام، وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول في ظل السياسة الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.
وصعد الذهب في السوق الفورية 0.8 في المئة إلى 1985.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 أغسطس/آب عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع الذهب 0.8 في المئة في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة إلى 1994.40 دولار.
ونزل مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد على عامين أمام منافسيه ما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات أخرى.
وأدت استراتيجية السياسة النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي، التي قد تقود لارتفاع طفيف في معدل التضخم وبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، لبيع الدولار لتتجه الأموال إلى الذهب الملاذ الآمن. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5 في المئة إلى 28.64 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى منذ 11 أغسطس/آب. وصعد البلاتين 1.4 في المئة إلى 942.69 دولار وزاد البلاديوم 1.7 في المئة إلى 2280.82 دولار.
(رويترز)
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