شكرا لقرائتكم خبر عن مع عمليات جني الأرباح أسهم اليابان تغلق دون تغيير يذكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية دون تغيير يُذكر اليوم الثلاثاء إذ قابل استمرار مكاسب شركات التجارة اتجاه المستثمرين لجني أرباح عقب مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة.
وهبط المؤشر نيكاي 0.01 في المئة إلى 23138.07 نقطة بعدما تحرك صعوداً وهبوطاً خلال الجلسة. وارتفع 72 سهماً على المؤشر في حين هبط 146 سهماً.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.15 في المئة إلى 1615.81 نقطة وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 باستثناء ثمانية.
واصلت أسهم شركات التجارة الاتجاه الصعودي بفضل استحواذ بيركشاير هاثاواي التابعة لوارين بافيت على حصة خمسة في المئة في كل من أكبر خمس شركات تجارة يابانية.
وكسبت ميتسوبيشي كورب 3.12 في المئة وميتسوي آند كو 1.99 في المئة وسوميتومو كورب 1.86 في المئة وماروبيني 1.22 في المئة وايتوتشو كورب 1.41 في المئة.
ولقيت معنويات المستثمرين بعض الدعم على نطاق أوسع من بيانات تشير إلى توسع أنشطة المصانع في الصين بأسرع وتيرة في نحو عقد في أغسطس/آب بفضل أول زيادة لطلبيات التصدير هذا العام.
وفي اليابان، أظهرت بيانات ارتفاع معدل البطالة وتراجع الوظائف المتاحة في يوليو/تموز وانكماش أنشطة المصانع لكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر في أغسطس/آب.
وانخفضت أسهم شركات التأمين على الحياة التي تعتمد في دخلها على السندات الأجنبية، مقتدية بعائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.
ونزل سهم طوكيو مارين هولدنجز 1.39 في المئة وتي آند دي هولدنجز 0.81 في المئة وداي-إيتشي لايف 0.72 في المئة.
(رويترز)
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