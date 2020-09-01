مع العزوف عن الدولار والإقبال على أصول المخاطرة أسعار النفط ترتفع 1%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتعكس مسارها بعد أن تكبدت خسائر أثناء الليل، إذ أقبل المستثمرون على الأصول مرتفعة المخاطر وعزفوا عن شراء الدولار الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، والذي بلغ أدنى مستوى في عدة سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً أو ما يعادل 1 في المئة إلى 45.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً أو ما يعادل 1 في المئة إلى 43.04 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان نحو 1 في المئة أمس الاثنين بفعل مخاوف بشأن فائض إمدادات النفط، مع استمرار الطلب العالمي دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وخسر الدولار في أحدث تعاملات 0.04 في المئة إلى 92.146 مقابل سلة من العملات، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ مايو/أيار 2018 في أعقاب تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن التضخم أُعلن الأسبوع الماضي.

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ويؤدي انخفاض الدولار إلى إضفاء المزيد من الجاذبية على النفط وبقية السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية للمشترين العالميين.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا إن بيانات قوية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين رفعت أيضاً أسعار النفط.

لكن محللين يقولون إن المستثمرين يقيمون أيضاً التعافي المتعثر للطلب على الوقود في الوقت الذي تواصل فيه دول معركتها لمحاربة جائحة فيروس كورونا عبر إعادة فرض إجراءات عزل عام.

وقبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي، خلص استطلاع للرأي أجرته رويترز إلى أن المحللين يتوقعون انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس/آب.

(رويترز)