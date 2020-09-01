ارتفاع إيرادات زووم 355% وسهم الشركة يحلّق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم منصة الفيديو «زووم» Zoom بنسبة 25% في تداولات ما بعد الإغلاق، الاثنين، متخطية 400 دولار للسهم، مع إعلان الشركة عن أرباح فصلية تجاوزت توقعات المحللين.

وبلغ الربح المعدل للسهم الواحد 92 سنتاً، مقابل 45 سنتاً متوقعة، بحسب رفينيتيف. أما الإيرادات فبلغت 663.5 مليون دولار، مقابل 500.5 مليون دولار متوقعة.

ونمت الإيرادات بنسبة 355% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام المالي الذي انتهى في 31 يوليو/تموز الماضي. في حين كان النمو 169% في الربع السابق، حيث ساهمت اشتراكات العملاء الجدد بـ 81% من نمو الإيرادات.

وفي السياق، لامس دخل «زووم» عتبة الـ 186 مليون دولار، ارتفاعاً من 5.5 مليون دولار فقط في الربع العام الماضي. وزادت الشركة من هامش الربح الإجمالي المعدل إلى 72.3% من 69.4% في الربع السابق جزئياً بسبب توسيع قدرة معدات مركز البيانات الخاصة بها.