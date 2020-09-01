أكاديمية العلوم الشرطية تكرِّم فرق العمل والموظفين المتميزين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



كرّم العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، صباح أمس الاثنين، على مسرح الأكاديمية، عدداً من الضباط، وصف الضباط، والأفراد، وأعضاء الهيئة التعليمية، وفرق العمل، الذين حققوا نتائج إيجابية وساهموا في حصول الأكاديمية على جوائز محلية خلال العام الجاري 2020م.

وقال العثمني إن هذا الحفل يأتي انطلاقاً من حرص الأكاديمية على نشر ثقافة التميز بين الموظفين وتشجيعهم بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الأكاديمي الأمني وتحسين جودة مخرجات العمل.

وأضاف: ما يضفي على انطلاقة هذا العام الدراسي الجديد جماله، وتميزه، أن يقترن بحفل تكريم عدد من الموظفين وفرق العمل التي عملت على رفع اسم ومكانة الأكاديمية في عدد من المحافل، حيث تفانى عدد من الموظفين بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، وتسابقوا كالجنود المجهولين لخدمة مؤسستهم التي يعملون بها تحقيقاً للمصلحة العامة، وتقديم كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على وطنهم ومجتمعهم، حيث كان هذا الجهد الذي تكلل بالنجاح محل تقدير مستمر من قبل إدارة الأكاديمية.

وفي ختام الحفل وزع العثمني الشهادات على المكرّمين، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وعدد من الموظفين وأعضاء الهيئتين التعليمية، والتدريبية.