رئيس الوزراء التونسي المكلف يتعهد أمام البرلمان بالتعاون مع جميع الأحزاب

القاهرة - سبوتنيك وقال المشيشي، خلال الجلسة البرلمانية، "أؤكد التزامي الشخصي بالتعاون البناء مع جميع الأطياف والأحزاب السياسية".
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وتابع المشيشي "أؤكد أن هذه الحكومة ستكون حكومة عمل وإنجاز، وحرصت على أن يتكون فريقي الحكومي من كفاءات قادرة على الإنجاز الفعلي والسريع".
ويصوت البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة حاسمة على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، وسط انقسامات سياسية حادة تعيشها البلاد منذ عدة أشهر، يزيد حدتها قبول البرلمان لحكومة المشيشي المٌختلف عليها بين الكتل والأحزاب السياسية، ويعني رفضها فتح الباب أمام احتمال لحل البرلمان واللجوء إلى انتخابات نيابية مبكرة.
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