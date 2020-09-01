القدس - سبوتنيك. جاءت تصريحات زيلبرمان للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" تعقيبا على أنباء اتهمت إسرائيل بشن هجوم جوي قرب دمشق خلف قتلى وجرحى الليلة الماضية. © AFP 2020 / Jalaa Marey وقال زيلبرمان إن "الجيش يعمل من أجل ضمان الغايات الاستراتيجية بواسطة سلسلة من العمليات". وأضاف أنه "سنبذل كافة الجهود من أجل إفشال محاولات حزب الله لاستهدافنا". وتصدت صواريخ الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية أطلقت باتجاه ريف دمشق الجنوب الشرقي. Advertisements وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدد من الصواريخ المعادية في سماء ريف دمشق الجنوبي. وأكد المصدر أن العدوان نفذته طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية سورية، انطلاقا من سماء الجولان المحتل. وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، فيما بدأ العمل في هذه الأثناء على تقييم الأضرار.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي تعقيبا على استهداف مواقع سورية: نؤمن المصالح الاستراتيجية على الجبهة الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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