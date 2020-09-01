إعلان أول بروتوكول تفاهم بين إسرائيل والإمارات خلال زيارة وفد تل أبيب لأبو ظبي

وأوضح بيان إسرائيلي، صدر اليوم، أن إسرائيل الإمارات العربية المتحدة اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين مجتمعين في أبوظبي وقعوا على التفاهم، وذلك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف نتنياهو أن أحد محاور التركيز سيكون على "التعاون في مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين الدولتين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال".

ووقع بروتوكول التعاون نائب مدير عام ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية رونين بيرتس ومحافظ البنك الإماراتي عبد الله حميد سعيد.

وذكر نتنياهو أن "لجنة مشتركة ستعمل على تعزيز التعاون في مجال التمويل والاستثمار"، مؤكدا على أنه "سيعلن قريبا عن اتفاقات في مجالات السياحة والتجارة وتسير الرحلات الجوية".