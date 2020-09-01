وأوضح بيان إسرائيلي، صدر اليوم، أن إسرائيل الإمارات العربية المتحدة اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.
© AP Photo / Abir Sultan
وأضاف نتنياهو أن أحد محاور التركيز سيكون على "التعاون في مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين الدولتين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال".
ووقع بروتوكول التعاون نائب مدير عام ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية رونين بيرتس ومحافظ البنك الإماراتي عبد الله حميد سعيد.
وذكر نتنياهو أن "لجنة مشتركة ستعمل على تعزيز التعاون في مجال التمويل والاستثمار"، مؤكدا على أنه "سيعلن قريبا عن اتفاقات في مجالات السياحة والتجارة وتسير الرحلات الجوية".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان أول بروتوكول تفاهم بين إسرائيل والإمارات خلال زيارة وفد تل أبيب لأبو ظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.