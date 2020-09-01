صحيفة: القبض على رجل أعمال مصري شهير

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن مصدر أمني قوله إنه تم القبض على رجل الأعمال المصري الشهير، صلاح دياب، مؤسس صحيفة "المصري اليوم".

وتابع المصدر الأمني "قرار إلقاء القبض، كان للتحقيق مع (صلاح دياب) في اتهامه بعدة قضايا مالية".

© Sputnik . Алексей Витвицкий

وأوضحت المصادر أنه من المقرر صدور بيان رسمي بعد قليل لكشف التفاصيل الكاملة للقبض على دياب.

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وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، قرارا جمهوريا بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته.

وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الأحد، قرار السيسي، بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية المعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003، وعلى الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية.

وتمثل أهداف هذه الاتفاقية، تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة في أفريقيا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة، والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن البرلمان المصري قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 5 يوليو/ تموز 2017.