انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

وذكرت محطات تلفزيون محلية أن انتحاريا على متن دراجة نارية فجر عبوة ناسفة عند مدخل الطريق السريع القادم من الغرب، لكن لم يرد تأكيد رسمي.
وإذا تأكد أن الانفجار نجم عن هجوم، فسيكون الأول من نوعه منذ أكثر من عام؛ وفقا لوكالة "رويترز".
وتشهد ليبيا، منذ عدة سنوات، صراعا عسكريا داميا بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الليبية.
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