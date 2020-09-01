بوغدانوف يبحث مع ممثل رئيس مجلس النواب الليبي الوضع في البلاد

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وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، عن توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى روسيا لإجراء محادثات حول ليبيا.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى، حضره زعيما طرفي النزاع الليبي، وهما رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.
وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعو فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
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