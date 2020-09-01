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بوغدانوف يبحث مع ممثل رئيس مجلس النواب الليبي الوضع في البلاد

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© Sputnik . Sergey Guneyev

وجاء في بيان الخارجية الروسية "في سياق تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع العسكري والسياسي في ليبيا وحولها، تم التركيز على أهمية إقامة حوار ليبي شامل في أقرب وقت ممكن على أساس قرارات المؤتمر الدولي في برلين في 19 يناير وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510. الموقف الداعم للعملية السياسية التي يقودها الليبيون أنفسهم ويهدف إلى ضمان وحدة وسيادة وسلامة أراضي ليبيا ".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، عن توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى روسيا لإجراء محادثات حول ليبيا.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى،  حضره زعيما طرفي النزاع الليبي، وهما رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعو فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

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