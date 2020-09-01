ارتفاع إجمالى عدد الإصابات بكورونا فى سلطنة عمان لـ 85928 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة العمانية ،اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بسلطنة عمان بلغ 85 ألفا و928 حالة إصابة. وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 689 في حين وصل عدد المتعافين إلى 81024 حالة ،لتبلغ نسبة الشفاء 2ر94 %.

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