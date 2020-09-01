شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يؤكد استعداده لاستضافة مؤتمر دولى بشأن قضية لبنان بمنتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن الأسابيع الستة القادمة ذات أهمية حيوية للبنان ومستعد لاستضافة مؤتمر دولي في باريس بشأن القضية في منتصف أكتوبر.

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