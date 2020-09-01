شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يكشف عن إرسال فرنسا الفرق والجنود لمساعدة الشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن بلاده أرسلت الفرق والجنود لمساعدة الشعب اللبناني بعد انفجار المرفأ خلال الشهر الماضى، مشيرا إلى أنه سوف يتم مواصلة العمل من أجل استكمال تقديم المساعدات إلى لبنان، وذلك خلال لقائه مع الفرق الفرنسية العاملة فى محيط مرفأ بيروت.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اكد لصحيفة (بوليتيكو) اليوم الثلاثاء، إن الشهور الثلاثة القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحقيق التغيير في لبنان، مضيفا أنه إذا لم يحدث تغيير فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية.
وصرح ماكرون للصحيفة، بأن الإجراءات العقابية المحتملة يمكن أن تتراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة.
ويقوم ماكرون بزيارة رسمية إلى لبنان في الوقت الراهن من المتوقع أن يضغط فيها على زعماء البلاد المنقسمين لتطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية لإخراج البلد من أزمته وفتح الباب أمام تدفق مساعدات خارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يكشف عن إرسال فرنسا الفرق والجنود لمساعدة الشعب اللبنانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.