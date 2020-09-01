شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يكشف عن إرسال فرنسا الفرق والجنود لمساعدة الشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن بلاده أرسلت الفرق والجنود لمساعدة الشعب اللبناني بعد انفجار المرفأ خلال الشهر الماضى، مشيرا إلى أنه سوف يتم مواصلة العمل من أجل استكمال تقديم المساعدات إلى لبنان، وذلك خلال لقائه مع الفرق الفرنسية العاملة فى محيط مرفأ بيروت.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اكد لصحيفة (بوليتيكو) اليوم الثلاثاء، إن الشهور الثلاثة القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحقيق التغيير في لبنان، مضيفا أنه إذا لم يحدث تغيير فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية.

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