شكرا لقرائتكم خبر عن سكان بالعاصمة الليبية يؤكدون وقوع انفجار قوى فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سكان في العاصمة الليبية طرابلس إن صوت انفجار قوي تردد في معظم أنحاء المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وتصاعد دخان أسود في السماء.
وذكرت محطات تليفزيون محلية أن انتحاريا على متن دراجة نارية فجر عبوة ناسفة عند مدخل الطريق السريع القادم من الغرب، لكن لم يرد تأكيد رسمي.
وإذا تأكد أن الانفجار نجم عن هجوم، فسيكون الأول من نوعه منذ أكثر من عام.
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