«ستاندرد آند بورز 500» يسجل أكبر مكاسب في أكثر من 3 عقود في أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 في بورصة وول ستريت، أكبر مكاسبه لشهر أغسطس/آب في أكثر من ثلاثة عقود، رغم أنه أغلق أمس الاثنين منخفضاً مع توخي المستثمرين الحذر.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع بفضل مكاسب لشركات كبرى للتكنولوجيا من بينها آبل.

وساعد تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتسامح مع التضخم وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة، إضافة إلى تطورات إيجابية في لقاحات وعلاجات لمرض كوفيد-19 وصعود قوي لأسهم شركات التكنولوجيا المؤشرين ستاندرد آند بورز500 وناسداك على الوصول إلى مستويات قياسية مرتفعة في أغسطس/ آب.

لكن بينما تواصل ولايات مثل نيو جيرزي تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، أشار مستثمرون إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أرجاء الولايات المتحدة تخطى ستة ملايين يوم الأحد وهو ما يعني أن الأزمة ستبقى في المستقبل المنظور.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 223.82 نقطة، أو 0.78 في المئة، إلى 28430.05 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 7.70 نقطة، أو 0.22 في المئة، ليغلق عند 3500.31 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 79.82 نقطة، أو 0.68 في المئة، إلى 11775.46 نقطة.

(رويترز)