المصريون يردون بطريقتهم على إعلان السيسي استعداده للتخلي عن منصبه

ودشن المصريون هاشتاغا جديدا تصدر التريند في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "#كمل_يا_سيسي" بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداده للتخلي عن منصبه.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن المصريين حرصوا على الإشادة بإنجازات الرئيس، حيث أعربوا عن "دعمهم الكامل له لإيمانهم وثقتهم في استمرار رحلة الإنجازات التي تعيشها مصر منذ توليه الحكم".

وكان السيسي قد أعلن عن استعداده لترك حكم مصر قائلا: