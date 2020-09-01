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ودشنت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات أمس الاثنين من مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، وعلى متنها وفد أمريكي ــ إسرائيلي يترأسه مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر.
وهبطت طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في أول دخول عملي للاتفاق الذي جرى في 13 أغسطس/ أب الماضي بين إسرائيل والإمارات بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة تكشف حقيقة مرور الطيران الإسرائيلي عبر الكويت للوصول إلى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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