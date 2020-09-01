صحيفة تكشف حقيقة مرور الطيران الإسرائيلي عبر الكويت للوصول إلى الإمارات

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نقلت صحيفة "القبس"، الكويتية، عن المصادر قولها إن "الخط الملاحي الجوي الذي دشن أمس من إسرائيل إلى الإمارات لا يمر بالطريق الجوي للبلاد، بل من طريق آخر بعيد عن الكويت تماما"، مبيّنة أن "ما يشاع حول إمكان السماح بعبور طائرات إسرائيلية عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى الإمارات عار من الصحة جملة وتفصيلاً".

ودشنت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات أمس الاثنين من مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، وعلى متنها وفد أمريكي ــ إسرائيلي يترأسه مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر.

وهبطت طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في أول دخول عملي للاتفاق الذي جرى في 13 أغسطس/ أب الماضي بين إسرائيل والإمارات بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).