مقتل امرأة وإصابة 3 من عناصر الأمن بانفجار شمالي العراق

بغداد - سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان، إن "عجلة مفخخة انفجرت في سيطرة "جسر مريم بيك" طريق تكريت - كركوك، ما أدى إلى استشهاد امرأة وجرح ثلاثة منتسبين، كمعلومات أولية عن الحادث".
وشهدت البلاد خلال الأيام الماضية تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت شاحنات تابعة لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي في العراق، كما تشهد العاصمة بغداد بشكل شبه يومي سقوط صواريخ نوع كاتيوشا تستهدف اغلبها السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة ومطار بغداد الدولي.
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