"هدية ووصية"... ماكرون يكشف تفاصيل لقاء فيروز ويعلن عن أغنيتها المفضلة له

وقال ماكرون، في بث تلفزيوني عقب اللقاء، "قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم".

وأضاف: "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا... عن الحنين الذي ينتابنا".

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التي كانت تذيعها القنوات المحلية، بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته. Advertisements

وقال: إنه "قضى وقتًا رائعًا معها وتحدث لها عما تمثله بالنسبة له"، مضيفا أنه "يعتقد بأن فيروز تشكل أملًا للجيل الجديد بكل ما تحمله من لبنان الحب والحلم". ورفض ماكرون الحديث عما نقلته فيروز له بشأن ما يحدث للبنان حاليًا، معقبًا أنه يستطيع التعبير عن مشاعره وانطباعاته، لكنه لا يستطيع أن ينقل ما قالته له فيروز لأن هذا يعود لها.

ومنح الرئيس الفرنسي، الفنانة اللبنانية الكبيرة، وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، بينما أهدت فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنیة، قيل إن تلك الهدية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.

ورافق ماكرون في زيارته إلى منزل فيروز، السفیر الفرنسي في لبنان، برونو فوشیه، حيث وصلا إلى باحة المنزل لیتفاجآ بتواجد العديد من المواطنين اللبنانيين الذين تجمهروا حول المنزل، رغم محاولات الجیش اللبناني إبعادھم عن المكان.